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Muş’ta FETÖ/PDY operasyonu: 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

Muş’ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Muş’ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Aralarında ihraç olmuş ve görevden uzaklaştırılan kamu görevlilerinin bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 13 şahıs, yapılan operasyon sonucu gözaltına alınmış olup, bu şahıslardan 3’ü tutuklanmış, 10 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar aralıksız devam edecektir” denildi.

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