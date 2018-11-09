Muş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Aralarında asker, öğretmen, araştırma görevlisi ve kamu görevlilerinin de bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 9 kişi operasyon sonucu gözaltına alınmış olup, bu kişiler hakkında adli işlemler başlatılmıştır."
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Bakan istifasını duyurdu!
Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var
Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi
5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden şok savunma
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Ses getirecek sözler! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu...'
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum