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Muş'ta, Feyat Asya ikinci kez başkan

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 14:58 | Son Güncelleme

MUŞ'ta, 2014 yılında AK Parti'den belediye başkanı olan Feyat Asya, HDP'li Sırrı Sakık'la yarıştığı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanarak, ikinci kez başkan seçildi.  Muş'ta, oyların yüzde 48,38'ini AK Parti'nin aldığı 2014 seçiminde BDP ise yüzde 40,98'de kaldı.

Muş'ta, Feyat Asya ikinci kez başkan

MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta, 2014 yılında AK Parti'den belediye başkanı olan Feyat Asya, HDP'li Sırrı Sakık'la yarıştığı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanarak, ikinci kez başkan seçildi.
Muş'ta, oyların yüzde 48,38'ini AK Parti'nin aldığı 2014 seçiminde BDP ise yüzde 40,98'de kaldı. Merkez ilçeyi kazanan AK Parti, 2 ilçede başkan çıkarmayı başarırken, 3 ilçede ise kazanan BDP olmuştu.
Muş'ta AK Parti'nin ikinci kez aday gösterdiği Feyat Asya, dün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP'li Sırrı Sakık ile yarıştı. Kullanılan oyların yüzde 34,83'ünü alan Asya, Muş'ta yeniden başkan oldu. HDP'li Sakık ise yüzde 34,49'luk oy oranıyla ikinci olurken, MHP'li Şerefettin Yatcı ise yüzde 26,75 oranındaki oyla üçüncü oldu. Muş'ta, 3 ilçede AK Parti'li adaylar, belediye başkanı olurken, 2 ilçede ise HDP'nin adayları seçildi.
YENİ BAŞKANLAR VE PARTİLERİ
Muş'ta, resmi olmayan sonuçlara göre, başkanlıkları kazanan adaylar ve partiler şöyle:
AK Parti
Muş merkez: Feyat Asya
Malazgirt: Cengiz Altın
Hasköy: Hikmet Karayel
Korkut: Sami Pekbay
HDP
Bulanık: Adnan Topçu
Varto: Ülkü Karaaslan

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