HABER

Muş’ta güvenlik korucularına eğitim semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:52 | Son Güncelleme

MUŞ Valiliği tarafından kentte görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ Valiliği tarafından kentte görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı himayelerinde Muş Valiliği tarafından, ilde görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Muş Alparslan Üniversitesi, 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki programa, Vali İlker Gündüzöz, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın ve Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmaklı ile çok sayıda güvenlik korucusu katıldı.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, güvenlik koruculuğuyla ilgili kısa bir tanıtım filmiyle devam etti. Güvenlik korucusu Kerem Aykut tarafından yapılan selamlama konuşması sonrasında, Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, konuşma yaptı, güvenlik korucularının öneminden söz etti.

Vali İlker Gündüzöz ise, terörle mücadelede oldukça önemli bir noktaya gelindiğine dikkat çekerek, "Terör örgütünün beli kırıldı. Bugün için dağda aç bir vaziyette geziyorlar ve 7- 24, yaz-kış operasyon mantığı çerçevesinde, operasyonlarımız devam etmektedir. Bu iş bitene kadar da Allah’ın izniyle devam edecektir. Bu mücadelede kıymetli güvenlik korucularımıza büyük görevler düşüyor. Hepinizi Allah korusun, ayağınıza taş değdirmesin. Terörle mücadele noktasında başarılı sonuçlar elde edilecek. Bu mücadele sırasında tabi çeşitli zorluklarımız var. Ailelerimizden uzak kalıyoruz, dağda ve bayırda mücadele ediyoruz. Vatan için fedai-can etme noktasında görevlerimizi yapıyoruz. Büyük bir aileyiz, bu aile inşallah terörle mücadelede başarılı olacaktır. Tabi görevimizi yaparken, milli ve manevi değerler, ahlaki değerler son derece önemlidir" diye konuştu.

2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası 2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası
Bulgar savaş gemisi 'Verni' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiBulgar savaş gemisi 'Verni' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İş arkadaşıyla tartıştı, kalp krizi geçirerek öldüİş arkadaşıyla tartıştı, kalp krizi geçirerek öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRKSAT baskını davasında Yargıtay, verilen cezaları onadı

Yargıtay kritik davada verilen cezaları onadı

Son dakika Balıkesir'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması

'AK Parti ile koalisyon yaparız' demişti! İYİ Parti'den açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi davasında karar

ABD Ankara Büyükelçiliğine ateş açmışlardı

İki kızını öldüren, kendisini de yaralayan caniyi görünce gözyaşlarını tutamadı

Kızlarının katilini görünce gözyaşlarını tutamadı

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli! Çevredekilerin yardımıyla indirildi

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.