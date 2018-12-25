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Muş'ta haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 19:02 | Son Güncelleme

Muş'ta haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Muş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve çeşitli suçlardan 16 yıl 26 gün olmak üzere 12 ayrı suçtan 19 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişinin yakalanmasına yönelik ikametinde operasyon yapıldı. Söz konusu kişi ikametinin çatısına çıkıp teslim olmak istemeyerek intihar etmek istemiştir ancak emniyet görevlilerince yapılan başarılı ikna çabaları sonucu, vazgeçirilerek şüpheli yakalanmıştır.

Aynı operasyon kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi de yakalanmıştır."

İki hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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