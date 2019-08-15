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Muş'ta HDP'nin il eş başkanları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 17:31 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP'nin il eş başkanları Ferhat Çakı ve Muhlise Karagüzel tutuklandı

Muş'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisinin (HDP) il eş başkanları tutuklandı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'nin il eş başkanları Ferhat Çakı ve Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik'in İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çakı ve Karagüzel, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Çelik ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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HDP İl Başkanı Ferhat Çakı muş tutuklama

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