Muş'ta hemzemin geçitte kaza: 2 yaralı

Muş'ta trenin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bitlis'ten gelen yük treni, Muş-Bitlis karayolu Sanayi Sitesi karşısındaki hemzemin geçitte, Rıdvan Güler yönetimindeki 46 FZ 556 plakalı otomobile çarptı.
Kazada Rıdvan ve Sevgül Güler yaralandı.
AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil kaza sonucu kullanılamaz hale geldi.
Emniyet Müdürü Ahmet Arışbaş da olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.
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