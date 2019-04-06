Muş'ta heyelanda okulun duvarı da çöktü

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ merkeze bağlı Serinova beldesinde heyelan nedeniyle 3 kilometelik yolda hasar oluştu. Beldede 2 yıl önce oluşan heyelan nedeniyle boşaltılan ilkokulun duvarı, Belediye Başkanı Engin Atılgan'ın açıklama yaptığı sırada çöktü.

Serinova beldesine bağlı Çağdaş ve Ziyaret mahallelerinde, 2017 yılında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle hasar oluşan Çağdaş Mahallesi'ndeki ilkokul boşaltıldı. 3 gün önce iki mahalleyi kapsayan alanda yeniden heyalan oldu. Heyelan nedeniyle, 3 kilometrelik yolda yarıklar oluşurken, arazi kısmındaki yollarda 2 metreye yakın çökme meydana geldi. Köprünün tamamen çöktüğü bölgede, enerji nakil hattı direkleri eğildi. Şebekenin çökmesi sebebiyle Çağdaş Mahallesi'ne su verilemiyor.

Yaşanan heyelan sonrası Serinova Belde Belediye Başkanı Engin Atılgan, bölgeye gelerek inceleme yaptı. Başkan Atılgan'ın açıklama yaptığı sırada kullanılmayan Çağdaş Mahallesindeki okulun duvarı çöktü. Çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı. Engin Atılgan, "2017 yılında okulu boşaltmıştık. Yeni meydana gelen heyelanda bina tamamen çöktü. Boşaltmakla ne kadar doğru bir karar aldığımız görüldü. Çağdaş Mahallesi'ndekiler eski şebekeden içme suyu ihtiyaçlarını karşılıyor. Su şebekesinin ve yolun tamirine başlandı. 2 mahalledeki 40 öğrenci taşımalı eğitimden yararlanıyor. 3 kilometrelik yolda hasar meydana geldiğinden çocukların taşımasında zorluk yaşandı. En geç pazartesi gününe kadar yol ve içme suyu şebekesi onarılacak. Valilik, AFAD ve Özel İdare ekipleri inceleme yapıyor. AFAD ekipleri 8 hanenin riskli olduğunu belirledi. Evlerde hasar yok ancak risk nedeniyle takip edilecek" diye konuştu.