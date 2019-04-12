Muş'ta iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

MUŞ (AA) - Muş'un Varto ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7'si öğrenci 11 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Kavşağı'nda, Eren Demir yönetimindeki 52 AJ 710 plakalı otomobil ile Kemal Türhan'ın kullandığı 23 LT 307 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra her iki araçtaki lise öğrencileri Kader, Busecan ve Ayten Özdemir, Berivan ve Gamze Türhan, Berçem Öztürk, Serap Karakaş ile vatandaşlar Mecbure Demir ve Ayfer Yiğit yaralandı.

Varto Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, Berçem Öztürk'ün durumunun ağır olduğu belirtildi.

