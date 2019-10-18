Muş'ta istihdamda büyük artış

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta, Türkiye İş Kurumu'nca (İŞKUR) sağlanan destekler sayesinde istihdam oranında büyük artış oldu. Geçen yıl 10 ayda 763 kişinin işe yerleştirildiği Muş'ta, bu sene 3 bin 182 kişi iş sahibi oldu. İŞKUR Müdür Vekili Ahmet Sağlık, kalkınmada 6'ncı bölgede olan kentte, verilen teşvikler sayesinde, istihdamda önemli artışlar olduğunu belirtti.

Türkiye'de, kalkınmada 6'ncı teşvik bölgesinde yer alan Muş'ta yapılan yeni yatırımlarla istihdamda önemli artış sağlandı. Özellikle tekstil sektöründe açılan yeni tesislerle kentte çok sayıda genç, iş sahibi oldu. İstihdam politikaları doğrultusunda işverene yönelik birçok kamusal hizmet sunan İŞKUR İl Müdürlüğü'nce yatırımcılara sağlanan destekler sayesinde istihdam, 2 katına çıktı. İŞKUR İl Müdürü Vekili Ahmet Sağlık, "Kalkınmada 6'ncı teşvik bölgesinde yer alan Muş ilimiz, yeni tekstil fabrikaları ile istihdam alanlarını artırmış durumda. Muş'ta en çok istihdam sağlayan sektör, imalat sektörüdür. Yatırımcılarımıza, il müdürlüğümüz tarafından verilen desteklerle istihdam alanını ve istihdam oranını 2 katına çıkarmış durumdayız. Geçtiğimiz yıl aynı tarih itibarıyla 1763 kişi istihdam edilmişken, bu yıl ise 3 bin 182 kişi yine istihdam edilmiştir. Bu tarih itibarıyla biz yüzde yüz 80 oranda başarı sağlamış durumdayız. Beklentimiz; tekstil fabrikalarının ya da imalat sektörünün artmasıyla istihdam oranlarımızın daha yüksek oranlara çıkmasıdır" diye konuştu.

Öte yandan merkezi İstanbul'da bulunan tekstil fabrikasının yetkilileri, Muş'ta da 2 fabrika açtı. İş insanı Cemal Oktan, "İstanbul merkezli olan firmamız, 6'ncı teşvik bölgesinden dolayı şu anda Muş ilimizde 2 fabrika kurmuş durumdayız. Geçtiğimiz yıla oranla kapasitemiz 2 kat artmış durumda. İŞKUR'un desteği doğrultusunda bundan sonrada kapasitemiz daha da artacak. Şu anda 60 kişi civarında İŞKUR'un desteği fabrikamızda mevcuttur. İkinci kurs talebimiz oldu. İnşallah 60 kişilik destek daha alacağız. Bununla birlikte yaklaşık 120 kişilik destek olacaktır" dedi.

Tekstil çalışanlarından Büşra Aydın ise sağlanan istihdamla artık il dışına gitmeye gerek kalmadığını belirterek, "Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı başarabiliyoruz. Her insan gibi kimseye muhtaç olmuyoruz, ailemize yardım etmeye çalışıyoruz. Fabrikalar sayesinde artık dışarı gitmiyoruz, ailemizden uzak kalmıyoruz. İŞKUR'un da ciddi desteği var" diye konuştu.