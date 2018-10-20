HABER

Muş'ta jeotermal kaynaklar gün yüzüne çıkarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 15:23 | Son Güncelleme

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat: "Özellikle Varto ilçesindeki birkaç yerde su sıcaklığının 80-164 derece arasında olabileceği belirlendi" - "Jeotermal kaynakların gıda, tarım, hayvancılık ve seracılıkla ilgili yatırımlarda kullanıma sunulmasını hedefliyoruz"

Muş'ta jeotermal kaynakların gün yüzüne çıkarılarak tarım ve turizm gibi alanlarda kullanılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Valilik, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) kentte jeotermal kaynakların ortaya çıkarılması için çalışma yürütüyor.

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek başkanlığında bir çalışma grubu oluşturduklarını ve Muş'un farklı alanlarında incelemeler yaptıklarını söyledi.

Bu incelemelerde Muş için son derece sevindirici sonuçlarla karşılaştıklarını anlatan Polat, "Özellikle Varto ilçesindeki birkaç yerde su sıcaklığının 80-164 derece arasında olabileceği belirlendi." dedi.

Polat, Muş'un bu jeotermal kaynakları fark edip kullandığı takdirde kent ekonomisine önemli katkı sunulabileceğini ifade etti.

Bu konuda umutlu olduklarını vurgulayan Polat, şöyle konuştu:

"Muş'un jeotermal kaynaklarını gün yüzüne çıkararak ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Özellikle önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla jeotermal kaynakların gıda, tarım, hayvancılık ve seracılıkla ilgili yatırımlarda kullanıma sunulmasını hedefliyoruz. İran, Irak, Nahçıvan, Gürcistan gibi yerlere yakınlığı dikkate alındığı zaman, jeotermal kaynaklar açığa çıkarılıp ticari kullanıma sunulduğunda, sağlık turizmi anlamında da ciddi bir hareketliliğin yaşanabileceğine inanıyoruz. Bölgemizde beş yıldızlı bir otelimiz ya da sağlık turizmi konusunda uluslararası standartlarda hizmet verecek bir tesis bulunmuyor."

Polat, üniversite olarak jeotermal kaynakları gün yüzüne çıkarabilmeleri durumunda önemli turizm yatırımlarını da kente çekebileceklerini belirterek, "Varto Kaymakamlığı ile yürüttüğümüz çalışmalarda tespit edilen alanlarda kısa sürede daha somut bulgular elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

PARTNERBir haftada 7 kiloyu bakın nasıl verdi!Bir haftada 7 kiloyu bakın nasıl verdi!
Yıkım sırasında Türk bayrağı iş makinesiyle alındıYıkım sırasında Türk bayrağı iş makinesiyle alındı
İBB’nin yerli ve özgün projeleri ödül getirdiİBB’nin yerli ve özgün projeleri ödül getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jetermal muş Muş Alparslan Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar

İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.