Muş'ta jeotermal kaynaklar gün yüzüne çıkarılıyor

Muş'ta jeotermal kaynakların gün yüzüne çıkarılarak tarım ve turizm gibi alanlarda kullanılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Valilik, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) kentte jeotermal kaynakların ortaya çıkarılması için çalışma yürütüyor.

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek başkanlığında bir çalışma grubu oluşturduklarını ve Muş'un farklı alanlarında incelemeler yaptıklarını söyledi.

Bu incelemelerde Muş için son derece sevindirici sonuçlarla karşılaştıklarını anlatan Polat, "Özellikle Varto ilçesindeki birkaç yerde su sıcaklığının 80-164 derece arasında olabileceği belirlendi." dedi.

Polat, Muş'un bu jeotermal kaynakları fark edip kullandığı takdirde kent ekonomisine önemli katkı sunulabileceğini ifade etti.

Bu konuda umutlu olduklarını vurgulayan Polat, şöyle konuştu:

"Muş'un jeotermal kaynaklarını gün yüzüne çıkararak ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Özellikle önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla jeotermal kaynakların gıda, tarım, hayvancılık ve seracılıkla ilgili yatırımlarda kullanıma sunulmasını hedefliyoruz. İran, Irak, Nahçıvan, Gürcistan gibi yerlere yakınlığı dikkate alındığı zaman, jeotermal kaynaklar açığa çıkarılıp ticari kullanıma sunulduğunda, sağlık turizmi anlamında da ciddi bir hareketliliğin yaşanabileceğine inanıyoruz. Bölgemizde beş yıldızlı bir otelimiz ya da sağlık turizmi konusunda uluslararası standartlarda hizmet verecek bir tesis bulunmuyor."

Polat, üniversite olarak jeotermal kaynakları gün yüzüne çıkarabilmeleri durumunda önemli turizm yatırımlarını da kente çekebileceklerini belirterek, "Varto Kaymakamlığı ile yürüttüğümüz çalışmalarda tespit edilen alanlarda kısa sürede daha somut bulgular elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

