Muş'ta kadınlara istihdam

Muhammed Sami MARA/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, İŞKUR tarafından desteklerin sağlandığı istihdam alanlarından en fazla kadınlar faydalanıyor. Dezavantajlı gruplara yönelik kentte açılan kurslarla meslek sahibi olan kadınlar, fabrikalarda istihdam ediliyor. 19 tekstil fabrikasının bulunduğu Muş'ta, yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı ve bunlardan 1300'ünün kadın olduğu belirlendi.

İstihdam oluşturmada yüzde 137'lik oranı yakalayarak 2018'de Türkiye birincisi olan Muş Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) 2019 yılında da istihdama yönelik faaliyetlerine hız verdi. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik kurslar açarak meslek sahibi olmalarını sağlayan İŞKUR, kadınların iş sahibi olabilmeleri için imkanlarını seferber etti. 2015 yılında 2 olan tekstil fabrikalarının sayısının 19'a yükseldiği kentte buralarda çalışan yaklaşık 2 bin işçinin 1300'ünü kadınlar oluşturdu.

Çalışma ve İş Kurumu Muş İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, "2015 yılında Muş'ta 2 tekstil firmamız vardı. Biz bunu artırabilmek için il dışında tekstil işiyle uğraşan işverenlerimizi ziyaret ettik, onları Muş'a davet ettik. Muş'ta şu anda 19 tekstil firmamız var. Bu 19 tekstil firmasında ortalama 2 bin insan çalışmaktadır. Bununda ortalama bin 200, bin 300'ü kadınlardan oluşmaktadır. Kadınlarımızın bir iş sahibi olması, biraz daha rahat etmeleri; hem aile bütçelerine katkı sağlıyor, hem de istihdamı artırıyor. Bir kadının çocuğunu okula gönderirken vereceği harçlık, çok önemlidir. Bizler de bunu yapmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da istihdamı daha da çok artırmak için dezavantajlı gruplara önem vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.