HABER

Muş'ta kalacak yer bulamayanlar evlerde misafir edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 18:10 | Son Güncelleme

Muş'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için kente gelenlerden kalacak yer bulamayanların, kentteki evlerde misafir edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı

Muş ve Malazgirt belediyeleri, il dışından Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine katılacak misafirlerin, kalacak yer sorunu yaşamamaları için "Evimiz evinizdir" projesi başlattı.

Valilik internet sitesinden yapılan duyuruda, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla 23-26 Ağustos'ta kentte çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bildirildi.

Zafer programları için kentte gelecek misafirlerin en iyi şekilde ağırlanmasının kültürün bir gereği olduğu kaydedilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Muş ve Malazgirt belediyeleri tarafından 'Evimiz evinizdir' projesinin hayata geçirilmesi düşünülmektedir. Proje kapsamında, kente teşrif edecek misafirlerimizden barınma imkanı bulamayanların Muşlu ve Malazgirtli hemşehrilerimiz tarafından gönüllü olarak evlerinde ağırlanmaları hedeflenmektedir. Projeye destek olmak isteyen vatandaşlarımız Muş Belediyesi Koordinatörü Ekrem Bingöl'e 0505 234 52 23 numaradan ve Malazgirt Belediyesi Koordinatörü Yakup Öztürk'e de 0538 864 36 06 numaradan ulaşabilir."

Turistler bu şehirden vazgeçemiyor Turistler bu şehirden vazgeçemiyor
Zonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldıZonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldı
'Kendine saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardı''Kendine saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Evimiz Evinizdir" projesi Malazgirt Zaferi muş

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...

Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Tunceli'de korkutan deprem!

Jeuvenile Kozmetik, cilt bakım ürünlerini büyük bir lansman ile Türkiye pazarına açtı

Jeuvenile Kozmetik, cilt bakım ürünlerini büyük bir lansman ile Türkiye pazarına açtı

SON DAKİKA! Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Denizli'de 3.3 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Denizli'de deprem

Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor

Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor

Kandilli'den deprem açıklaması

Kandilli'den deprem açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.