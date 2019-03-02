HABER

Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 10:51 | Son Güncelleme

MUŞ'ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ulaşıma kapanan 55 yerleşim biriminin yolunu açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kara kış hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Muş'ta kar ve tipi nedeniyle bir çok yerleşim birimi kardan kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kentte iki gündür etkisini sürdüren kar ve tipi yüzünden yolu kapanan 30 köy ve 25 mezraya ulaşmak için iş makineleriyle zorlu bir çalışma yürütüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmuz Yentür, kapalı yolları kısa sürede ulaşıma açmayı planladıklarını söyledi. Ekiplerin mesai gözetmeden çalıştığını ifade eden Yentür, "İlimizde kar yağışı günlük yaşamı ciddi derecede olumsuz etkiledi. Karla mücadele çalışmamız Üçevler grup köy yolunda devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı arttı. Olası acil durumlara karşı da köy muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. En kısa sürede yollarımızı ulaşıma açacağız" diye konuştu.
Ağıllı köyü muhtarı Abdüsselam Dinçer de, kar yağışından dolayı 3 gündür yollarının kapalı olduğunu belirtti. Dinçer, "Yolumuz kapanınca İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedik. 4 makine ile yol açma çalışmalarına başladılar. Ekiplerin açtığı yollar tipi nedeniyle yeniden kapanıyor. 5 metreyi aşan kar kalınlığı var" dedi.
FOTOĞRAFLI

Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi bulduMuş'ta kar kalınlığı 5 metreyi bulduMuş'ta kar kalınlığı 5 metreyi bulduMuş'ta kar kalınlığı 5 metreyi buldu

PARTNER11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı
Erciş'te öğrencilerden Yeşilay Haftası farkındalık etkinliğiErciş'te öğrencilerden Yeşilay Haftası farkındalık etkinliği
Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı (2)Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.