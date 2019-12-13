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Muş'ta kar küreyen makineler işçilerin ayak izini takip ederek ilerleyebildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:42 | Son Güncelleme

Muş?ta gece saatlerinde etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş?ta gece saatlerinde etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarını ulaşıma açmaya çalışan il özel idaresi ekipleri, yoğun sis sebebiyle zor anlar yaşadı. İş makineleri önde giden işçinin ayak izlerini takip ederek ilerleyebildi.
Muş?ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 35 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışın durmasının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. 9 Köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu?nda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yoğun sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü bölgede greyder operatörü, yönünü bulmakta zorlandı. İki tarafı uçurum olan yolda ilerlemekte güçlük çeken greyder operatörüne yürüyen çalışma arkadaşının kar üzerinde bıraktığı ayak izleri yardımcı oldu.
Muş İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Diner, geceden beri 30 santimetre karın yağdığını belirtti. Bölgede etkili olan sisten ötürü karla mücadele ekiplerinin zorlandığını aktaran Diner, ?Yol görünmüyor. Sisten dolayı ekiplerimiz yolu görmekte zorlanıyor. Ben onlara öncülük yapıyorumö dedi.
İl Özel İdaresi greyder operatörü Osman Acıman ise, ?Önümüzü göremiyoruz. Ekip arkadaşlarımız öncülük ederken, bizler de arkalarından yolu açmaya çalışıyoruz. Hava zaten sisli, olumsuz yönde etkilemiş bizleri ve 35 köy yolu ulaşıma kapanmış durumda. 724 esasına göre çalışıyoruz. Gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Kapalı 35 köy yolumuzu açmak için çalışmalarımız devam ediyor diye konuştu.

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