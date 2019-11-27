Muş'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 10 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Ağıllı köyüne giden 10 kişi, 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, minibüsleriyle yolda kalanların kurtarılması için çalışma başlattı.

Yolu açan ekipler, 4 saat süren çalışmayla vatandaşların köye ulaşmasını sağladı.

Minibüs sürücüsü Refik Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, köye giderken olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldıklarını söyledi.

Tipiye hazırlıksız yakalandıklarını anlatan Aykut, bağladıkları zincirlerin de kopması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Vatandaşlardan Erhan Süne ise tipinin etkisini artırmasıyla ilerleyemediklerini ifade ederek, "İş makineleri buraya geldi. Arabanın içinde ısınmaya çalışıyoruz. Ekipler yolumuzu açtı. Onları takip ederek köye gideceğiz Allah devletimize zeval vermesin." dedi.