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Muş'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 17:04 | Son Güncelleme

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 10 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Ağıllı köyüne giden 10 kişi, 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, minibüsleriyle yolda kalanların kurtarılması için çalışma başlattı.

Yolu açan ekipler, 4 saat süren çalışmayla vatandaşların köye ulaşmasını sağladı.

Minibüs sürücüsü Refik Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, köye giderken olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldıklarını söyledi.

Tipiye hazırlıksız yakalandıklarını anlatan Aykut, bağladıkları zincirlerin de kopması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Vatandaşlardan Erhan Süne ise tipinin etkisini artırmasıyla ilerleyemediklerini ifade ederek, "İş makineleri buraya geldi. Arabanın içinde ısınmaya çalışıyoruz. Ekipler yolumuzu açtı. Onları takip ederek köye gideceğiz Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

İş makinesi operatörü Servet Sancar da ihbarı aldıktan sonra hemen harekete geçtiklerini, kış boyunca vatandaşlara yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

- Besiciler hayvanlarıyla tipiye yakalandı

Bu arada, sabah hayvanlarını meraya çıkaran besiciler, kar ve tipinin başlaması nedeniyle 6 saatlik yolculukla köylerine dönebildi.

Hayvanlarıyla tipiye yakalanan Cengiz Salkım, karın aniden bastırdığını belirterek, "Orada mahsur kaldık. Hayvanlar kar nedeniyle gelemiyordu." dedi.

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kar kurtarma muş tipi

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