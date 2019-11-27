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Muş'ta kar yağışı ve tipi ulaşımı etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 12:48 | Son Güncelleme

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, Çavuştepe mevkiinde araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.

Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Tipiyle birlikte yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı özellikle ulaşımda sürücülere zor anlar yaşattı. Kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Çavuştepe mevkiinde, kar ve tipi nedeniyle köylere yolcu taşıyan minibüsler yolda kaldı. Araçlarına zincir takan sürücüler, yollarına devam edebildi. Muş İl Özel İdaresi ekipleri de yolları açık tutabilmek için çalışmasını sürdürüyor.

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