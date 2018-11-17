Muş'ta karda mahsur kalan 15 çoban kurtarıldı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kar yüzünden kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

Karda mahsur kalan çobanlardan Mehmet Özerbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyden saat 07.00'de yola çıktıklarını belirterek, "Yanımızda 200 hayvanımız vardı. Köylülerin yarısı geri döndü, kalan yarımız devam ettik. Aramızda çocuk ve bazı arkadaşlarımız donma tehlikesi geçirdi. Sonra ekipler gelip bizi kurtardı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

AFAD Şube Müdürü Maşallah Yıldız da saat 14.00'te jandarmadan gelen ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Bir süre sonra kurtarma operasyonu için yola çıktıklarını kaydeden Yıldız, "Diğer ekiplerle Çavuştepe mevkisinde belli bir noktaya kadar geldik. Karın yoğun olmasından greyder buradan geçemedi. Biz de kar motoruyla 3 hastayı alıp, diğer vatandaşları da kurtarıp Muş'a gittik." ifadelerini kullandı.

