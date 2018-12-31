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Muş'ta karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 17:36 | Son Güncelleme

MUŞ'ta yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan 40 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muş'ta karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan 40 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muş'ta dün gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı, fırtına, tipi ve buzlanma nedeni ile 15 araç Çatak rampasında kaldı. Sürücülerin yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen özel idare ekipleri, karla kaplı yolları açarak mahsur kalan 40 kişiye ulaştı. Ekiplerin yolları açmasına rağmen buzlanma ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarına zincir taktıktan sonra vatandaşların araçları iteklemesiyle rampayı aşabildi. Varto'dan Üçsırt köyüne misafir olarak geldiklerini belirten ve yolda kalanlardan Ayhan Karataş, "2-3 saattir yoldayız. İş makinesi geldi bizim yolumuzu açıyor. Varto'dan buraya misafir geldim. Çok fazla kar yağdığı için dünden beri buradayız. Zincir takmamıza rağmen ilerleyemedik. Allah razı olsun iş makinesinin gelmesiyle gidiyoruz" diye konuştu.
5 saattir yolda olduklarını ve ekiplerin yolu açtığını ifade eden Burhan Yayalaz ise "Ekip geldi yolu açtı ama yol buzlu olduğu için bir türlü rampayı çıkamıyoruz. Kar ve tipi yolu kapattı. Ekiplerin yolu açmasına rağmen buz nedeni ile araba çıkmıyor" dedi.
İl Özel İdaresi Operatör şefi Tolga Akaydın da vatandaşların mahsur kaldığı bilgisini almaları üzerine bölgeye geldiklerini, vatandaşların kolay ulaşım sağlamaları için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini aktardı.

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Muş'ta karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldıMuş'ta karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldıMuş'ta karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldıMuş'ta karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

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