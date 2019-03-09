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Muş'ta kardan kapanan köy ve mezra yolları açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 10:10 | Son Güncelleme

MUŞ'ta kardan kapanan köy ve mezra yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince açılıyor.

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta kardan kapanan köy ve mezra yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince açılıyor.

Doğu'da kar çilesi sürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Muş'ta 140 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri de son 2 aydır, 1 gün arayla kapanan Üçevler Köy Grup Yolu'nda çalışmalarına yeniden başladı. 9 köy ve 22 mezranın bulunduğu grup yolunda, 5 iş makinesi ile kar temizleme çalışması yapılıyor. Ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştıklarını söyleyen köylüler, yolun açılmasıyla şehre gidip, ihtiyaçlarını giderebildiklerini belirttiler.

Açılan köy ve mezra yollarının tipi nedeniyle yeniden kapandığını kaydeden İl Özel İdaresi Ekip Şefi Abdürrahim Yasun ise "Üçevler Grup Köy Yolları, yağan kar ve fırtına nedeniyle tekrar kapanıyor. Yol açma çalışmalarımız gece fırtına olmazsa devam edecek" dedİ.

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