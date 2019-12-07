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Muş’ta karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 12:56 | Son Güncelleme

MUŞ’un 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede tipi ve sisten dolayı zor anlar yaşadı.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ’un 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede tipi ve sisten dolayı zor anlar yaşadı.

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 9 köy ve 22 mezranın bulunduğu Çavuştepe mevkiindeki, Üçevler Grup Köy Yolu’nda karla mücadele çalışması sürdürülüyor. Karla mücadele çalışması yürüten ekipler, tipi ve sisten dolayı zor anlar yaşadı. Zaman zaman görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü bölgede, kar kalınlığı ise 2 metreyi buluyor. Ekipler, bölgede yol açma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İki günü aşkın süredir bölgede çalıştıklarını aktaran Muş İl Özel İdaresi Ekip Şefi Fehim Karakara, "Üçevler Grup Köy Yolu bölgesindeyiz. Köy yollarımızın çoğunu açtık. Kalan köy yollarımızı da açmaya devam edeceğiz" dedi.

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