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Muş'ta kayak tesisinde hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Güzel havayı fırsat bilenler, çocuklarıyla kayak yaparak eğlendi

Türkiye'nin en fazla kar yağan illerinden Muş'ta hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilenler, kayak merkezini doldurdu.

Hava sıcaklığının ortalama 3 derece ve güneşli oluşundan istifade eden kayak tutkunları, çocuklarıyla Güzeltepe Kayak Merkezi'nde keyifli anlar yaşadı.

Uzun kuyrukların oluştuğu kayak tesisinde vatandaşlar, hafta sonunu kayak ve snowboard yaparak geçirdi.

Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki pistte kayan bazı vatandaşların küçük tepelerden atlaması da güzel görüntüler oluşturdu.

Kayak yapanlardan Sabahattin Balcı, AA muhabirine, kentte kış mevsiminin çok uzun geçtiğini belirterek, "Memleketimiz çok güzel. 10 yıldır bu kayak tesisinde kayıyorum. Hafta sonlarını burada değerlendiriyoruz. Muş'a aralıktan itibaren kar yağar, mayısa kadar kalır." dedi.

Kayaksever Adan Çelik ise "Her hafta sonu kayak merkezine geliyoruz. Bu kayak merkezi yeterli değil. Başka bir kayak merkezi yapılırsa çevre illerden de gelirler, kente bir katkı sağlanır." diye konuştu.

Öğrenci Selin Köprü de merkezde hocasıyla kayarak güzel zaman geçirdiğini ve eğlendiğini dile getirdi.

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hafta sonu kar kayak muş

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