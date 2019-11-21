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Muş'ta Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 17:25 | Son Güncelleme

Vali İlker Gündüzöz: - "Toplumumuz gaziliğe ve şehitliğe büyük değer vermektedir. Gaziler ve şehitler başımızın tacıdır"

Muş'ta 61 Kıbrıs gazisine madalya ve berat takdim edildi.

Muş Valiliğince, Valilik Toplantı Salonu'nda, Kıbrıs gazileri için "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim töreni düzenlendi.

Vali İlker Gündüzöz, törende yaptığı konuşmada gazilik ve şehitliğin toplumda en değerli unvan olduğunu söyledi.

Devletlerin gazilerine madalya verdiğini ifade eden Gündüzöz, "Toplumumuz gaziliğe ve şehitliğe büyük değer vermektedir. Gaziler ve şehitler başımızın tacıdır. Bu vatan şühedanın, gazilerimizin uğraşlarıyla yükselmiştir. Oğlu şehit olup toprağa giderken 'Vatan sağ olsun.' diyen başka bir memleket yoktur. Dolayısıyla bunlar bizim büyük değerlerimiz. Kültürümüzün çok yüce özellikleri." diye konuştu.

Gündüzöz, Kıbrıs'ın önemine işaret ederek, "Kıbrıs bizim için son derece önemlidir. Orada vatanın selameti için Kıbrıslı Türklerin hürriyeti, canı, namusu, malını korumak için giden gazilerimizi şükranla anıyoruz. İşte bugün tevcih edilecek madalyalar da bu yüce gayretin bir timsali olarak sizlere tarafımızdan verilecek." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Gündüzöz ve protokol üyeleri, 61 Kıbrıs gazisine madalya ve berat takdim etti.

Törene, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Garnizon Komutanı Vekili Yarbay Fatih Özder, Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, Muş Hava Meydan Komutanı Albay Mahmut Eskişarlı, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, gaziler ile aileleri katıldı.

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gazi Kıbrıs milli mücadele madalyası ve beratı muş

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