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Muş'ta köylülerin heyelan korkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

MUŞ merkeze bağlı Dumlusu köyünde, etkili olan aşırı yağış ve karların erimesi ile meydana gelen heyelanların ardından bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ merkeze bağlı Dumlusu köyünde, etkili olan aşırı yağış ve karların erimesi ile meydana gelen heyelanların ardından bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Köye gelerek inceleme yapan Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, çözümün köyün güvenli bir yere nakledilmesi olduğunu söyledi. Daha önce de heyelanların meydana geldiği merkeze bağlı 400 haneli Dumlusu köyünde,aşırı yağmur ve karın erimesiyle birlikte yeni kaymalar oluyor. Zemnindeki kaymalar nedeniyle şu ana kadar 11 evin duvarlarında irili ufaklı çatlaklar oluştu. Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, köye gelerek, çatlakların oluştuğu evlerle incelemerle bulundu. Yerleşim alanları için ciddi tehlike oluşturan heyelanları incelemek için köyde olduğunu belirten Dölek, "Özellikle birkaç günden beri devam eden yağışlarla birlikte aktivite kazanan yerleşim alanları için ciddi tehlike oluşturan heyelanları incelemek için sahaya geldik. Nisan’dan Haziran’a kadar devam eden süreç, Muş'ta özellikle su bilançosunda, toprakta da suyun fazla olduğu dönem. Burada varolan eski heyelanlar, özellikle ilkbahardaki kar erimeleri ve yağışlarla birlikte yeniden aktivite kazanıyor. Yaptığımız incelemelerde bazı yerleşimlerin ciddi anlamda tehlike altında olduğunu gördük. Çünkü zeminlerde meydana gelen hareketlenme, üzerinde yeralan konutları etkiliyor. Duvarlarda ciddi anlamda çatlaklar, yer yer yıkılmalar var" dedi. 'KÖYÜN NAKLEDİLMESİ GEREKİR' Vatandaşların tedirgin olduğunu kaydeden İskender Dölek, "Dumlusu Köyü için kısa vadede yapılacak şeyler var ama uzun vadede yapılması gereken en önemli şey, güvenli bir yer seçerek, köyün nakledilmesi. Bu Muş’ta sadece Dumlusu Köyü için değil, Sarıdal, Serinova’nın Çağdaş mezrası, Ağartı gibi yerleşim alanları için de geçerli. Buralarda ciddi anlamda heyelan tehdidi altında" diye konuştu. 'KÖY OLARAK TEDİRGİNİZ' Köylülerden Mehmet Reşit Aykan da çok tedirgin olduklarını söyledi. Sürekli olan kaymalar nedeniyle geceleri yatamadıklarını belirten Aykan, "Çocuklarımız korkuyor, endişe duyuyoruz. Bir, iki sefer gelip baktılar ama çözüm üretilmedi. Devletimizden yardım istiyoruz. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne durumu aktardık. Ekipler köyde inceleme yaptı" dedi.

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