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Muş'ta koyun kırkma zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:31 | Son Güncelleme

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkarılan küçükbaş hayvanları kırkma dönemi başladı.

Muş'ta koyun kırkma zamanı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- HAVALARIN ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkarılan küçükbaş hayvanları kırkma dönemi başladı. Besicilerin, koyun kırkması yaylalarda renkli görüntüler oluşturdu.
Doğu'nun küçükbaş hayvancılıkta önde gelen illerinden biri olan Muş'ta hava sıcaklıklarının 25 dereceye ulaşmasından sonra koyun kırkma dönemi de başladı. Yeşile bürünen yaylalarda koyunlarını besiye alan köylüler, daha çok verim alabilmek için kırkıyor. Merkeze bağlı Karabey köyünde yaylaya çıkan vatandaşlar imece usulü koyunların tüylerini kesiyor. Besicilerden Harun Demir, havaların ısınmasıyla birlikte koyun kırkma döneminin de başladığını belirterek, "Yünlerinden kurtulan hayvanların gelişmesi daha iyi oluyor, kilo alıyor" dedi.
Yaylalarda koyunların kırkılmasıyla elde edilen yünlerin temizlendikten sonra döşek, yorgan ve yastık yapımında kullanıldığını belirten köylüler, ihtiyaç fazlasını da sattıklarını bildirdi.

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Muş'ta koyun kırkma zamanıMuş'ta koyun kırkma zamanıMuş'ta koyun kırkma zamanı

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