Muş'ta Kurban Bayramı öncesi 300 çocuğu sevindirdiler

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ Umut Kervanı, Kurban Bayramı öncesi 300 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğu, bayramlık kıyafet alarak, yüzlerini güldürdü. Muş’ta 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren Umut Kervanı, 5 yıldır Kurban Bayramı öncesi yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eli uzatıyor. Çocuklara bayramlık kıyafet alan Umut Kervanı, bu Kurban Bayramı öncesinde de yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları, araçlarla evlerinden aldırdı. Aileleriyle birlikte anlaşmalı mağazaya götürüldü. Her çocuk, 140 TL tutarında bayram alışverişi yaptı. Bayramlık kıyafetlerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Umut Kervanı Muş Şubesi Yardım Komisyonu Başkanı Bülent Balkaya, "Son beş yıldır, kurban bayramlarında bir gelenek oluşturduk. Fakir, kimsesiz, mağdur çocukları topluyoruz. Bu Kurban Bayramı öncesinde 300 çocuğumuzu alışveriş yapmaları için mağazaya getirdik. Biz çocukları giydirmiyoruz. Çocuklar istedikleri kendileri aldı. Her çocuk 140 TL’lik alışveriş yaptı. Bugün çocuklar burada gülüyor, dünya gülüyor. Onlar güldükçe, bizler gülüyoruz. İnşallah çocukların mutluluğu, hepimize aşina olacaktır" dedi. Kurban Bayramı vesilesiyle et dağıtımında da bulunacaklarını belirten Balkaya, bu tür yardımların kesintisiz olarak devam edeceğini söyledi. Bayramlık ihtiyaçlarını gideren çocuklar ise Umut Kervanı yöneticilerine teşekkür etti.