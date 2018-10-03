Muş'ta lastik deposunda korkutan yangın

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'un Hasköy ilçesinde kullanılmayan lastik deposunda yangın çıktı. Alevler gökyüzüne yükselirken, çevredekiler korku yaşadı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Bugün akşam saatlerinde, Hasköy ilçesi, Sayanlar Mahallesi'ndeki kullanılmayan lastik deposunda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Hasköy Belediyesi'nin yanı sıra Muş ve Korkut belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlerin metrelerce yükselirken, mahalle sakinleri korku yaşadı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınp, söndürüldü.
Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, eski tekel depolarında üretimi durdurulan bir lastik geri dönüşüm fabrikasına ait depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktığını söyledi. Yangına hemen müdahale ettiklerini ifade eden Mürsel Özen, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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