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  4. Muş'ta menenjit vakasına rastlanmadı

Muş'ta menenjit vakasına rastlanmadı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

Muş'ta menenjit vakasına rastlanmadı

Muş Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, menenjit şüphesiyle Erzurum'a sevk edilen hastanın tetkik sonuçlarının negatif çıktığını, bu yıl kentte menenjit vakasına rastlamadıklarını söyledi.

Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde kentte "menenjit salgını yaşandığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Muş'ta yapılan ön tetkikler ve muayene sonucu menenjit olabileceğini düşündükleri bir hastayı Erzurum'a sevk ettiklerini anlatan Serdal Türkoğlu, "Erzurum Sağlık Müdürlüğünün, Ankara Referans Laboratuvarına gönderdiği tetkik sonucu negatif çıktı. İlimizde bu yıl hiçbir menenjit vakasına rastlamadık. Halkımızın rahat olmasını istiyoruz. İlimizde menenjit salgını yoktur. Bu yıl hiçbir menenjit vakası saptanmadı."diye konuştu.

Kentte mevsimsel grip salgını yaşandığını anlatan Türkoğlu, "Bunda da sayılarımız her geçen gün düşüyor. Hastaneye başvuru sayısı azalıyor. Gerekli önlemleri alarak, poliklinik ve doktor sayımızı artırmıştık." dedi.

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menenjit salgını muş Muş Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu

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