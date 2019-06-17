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Muş'ta mera ve yaylalara ulaşım için yol yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 09:29 | Son Güncelleme

MUŞ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, yaklaşık 820 bin hektar tarım arazisi ile 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan bulunan Muş'ta mera ve arazilere ulaşımı kolaylaştırmak için yaz boyunca yol yapacak.

Muş'ta mera ve yaylalara ulaşım için yol yapılıyor

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, yaklaşık 820 bin hektar tarım arazisi ile 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan bulunan Muş'ta mera ve arazilere ulaşımı kolaylaştırmak için yaz boyunca yol yapacak.
Muş'ta kış sezonunun bitmesinin ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, tarım arazilerine ulaşımı sağlayan yollar ile yaylalarda çalışma başlattı. Kış mevsimi sebebiyle bozulan yolların bakım ve onarımı yapan özel idare ekipleri, tarım arazilerine ve yaylalara ulaşımı rahatlatmak için de çalışmalar yapıyor. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yukarısızma köyüne ait tarım ve yayla yollarını yapan iş makineleri gelen talebe göre çalışmalarını yönlendirecek. Muş'un tarım ve hayvancılık şehri olduğunu hatırlatan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 820 bin hektar arazi olduğunu söyledi. Kent topraklarının yüzde 44’ü'nün tarım arazisi olduğunu ifade eden Yentür, 1 milyon 100 bine yakın küçükbaş, 300 binden fazla büyükbaş hayvana sahip olan Muş için bu iki sektörün önemli olduğunu belirtti.
İl Özel İdaresi’ndeki makine ve ekipmanlarla köy ve mezra yollarından artan zamanlarda, tarım arazileri ve yayla yollarını açtıklarını vurgulayan Yentür, "Vatandaşın ekonomik durumunu iyileştirebilmemiz için tarım arazisine, yaylaya rahat ulaşmasını sağlamamız gerekiyor. Muş’un gelişimi tarım ve hayvancılıkla olacaksa eğer, bizim bir an önce vatandaşa hizmeti sunmamız lazım. İl Özel İdaresi’nin de böyle bir görev ve sorumluluğu vardır" diye konuştu.
BESİCİLERİN YOLDA KALMA SIKINTISI ÇÖZÜLDÜ
Yukarısızma köyü sakinlerinden Gıyas Kapşigay, yayla yollarının açılmasından mutlu olduklarını söyledi. Kapşigay, hayvanlarla yaylaya rahatlılıkla gidebileceklerini ve yolda kalma sıkıntılarının kalmadığını ifade etti. Reşit Meral ise "Köy yolumuz ile bütün yayla yolları ulaşıma açılmış durumda. Bozulan yolların tamamının onarım ve bakımı yapılıyor. Haliyle koyunlarımız yaylalara gidiyorlar. Bizler de arabalarımızla rahatlıkla gidip geliyoruz. Çalışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Muş'ta mera ve yaylalara ulaşım için yol yapılıyorMuş'ta mera ve yaylalara ulaşım için yol yapılıyorMuş'ta mera ve yaylalara ulaşım için yol yapılıyorMuş'ta mera ve yaylalara ulaşım için yol yapılıyor

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