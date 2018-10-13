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Muş'ta öğrencilerin rafting ve kano heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 17:48 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencileri "Su Sporları Şenliği"nde rafting ve kanolara binerek kürek çekti

Muş'ta, üniversite öğrencileri şenlik kapsamında rafting ve kano kullanmanın heyecanını yaşadı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ) Murat Nehri'nde "Su Sporları Şenliği" düzenlendi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, karada eğitim aldıktan sonra ilk kez rafting ve kanolara binerek kürek çekti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının, gençlerin karada yapılan sporların yanı sıra, sudaki sporları da öğrenmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Kardaş, "Bu anlamda sporcu yetiştirip ilimizi hem ulusal hem de uluslararası arenada temsil etmeyi planlıyoruz." dedi.

MŞÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinden Fidan Güllü ise ilk defa kano ve rafting yaptığını, bu sporların çok hoşuna gittiğini ifade etti.

Öğrencilerden Muhammed Enes Güler de Muş'ta ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını anlatarak, "Kanoya ilk defa bindim, rafting ilk defa yaptım. Böyle şeylerin olması bizim açımızdan çok iyi." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kano muş öğrenci Rafting

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