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Muş'ta öğretmenlere robotik kodlama eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 09:53 | Son Güncelleme

MUŞ’un Korkut ilçesinde görevli öğretmenlere ‘robotik kodlama eğitimi’ verildi.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ’un Korkut ilçesinde görevli öğretmenlere ‘robotik kodlama eğitimi’ verildi. Öğretmenler, bilgilerini öğrencilerine aktaracak.
Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen ‘Robotik Kodlama Eğitimi Projesi' başladı. İlçe merkezi ve köylerinde görev yapan 30 Bilişim ve Teknoloji Tasarım öğretmeni, 5 gün sürecek eğitime başladı. 'Gelişen teknolojiye ayak uydurma ve öğrencilerin projelerine katkı sunma' amacıyla geliştirilen eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifika verilecek. Öğretmenler, edindikleri bilgileri öğrencilerine aktaracak.
Robotik kodlamanın geleceğin eğitim dili olarak düşünüldüğünü söyleyen Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, "Birçok ülkede bu eğitim, okulların müfredatına girmiş ve neredeyse ilkokul seviyesine kadar inmiş durumda. Bizlerde bu amaçla öğrencilerimizin bu konulardan yararlanabilmeleri açısından, öğretmenlerimizi eğitimden geçirmek için DAKA'ya başvurduk. Projemiz onaylandı. 30 öğretmenimiz eğitimden geçiriliyor. Eğitim sonunda okullarında, öğrencilerine bu eğitimi verecekler. Öğrencilerimizde karşılaşacakları problemler karşısında yaratıcı olabilme, farklı çözüm üretme açısından bu eğitimler önemlidir. Öğretmenlerimizin kendilerini donanımlı hale getirmeleri ve teknolojik imkanlara, güncel olaylara kendilerini alıştırabilmeleri açısından bu eğitimlere devam edeceğiz" dedi.
Robotik Kodlama Eğitimi’nin eğitmenliğini yapan Tarık Kahraman da "Öğretmenlerimize öncelikli olarak kodlamanın temel mantığını öğretmek ilk vazifemiz. Bu aşamadan sonra, elektronik kartlarla projeler geliştirmelerini sağlıyoruz. Bu kapsam devlerin kurulması, gerekli yazılımsal ve kodlama safalarının gerçekleştirilmesi ve sonunda da gerekli giydirmenin yapılarak, projelerin son halini alması noktasına kadar her sefada öğretmen arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz" diye konuştu.
Eğitim alan öğretmenlerden Ela Eymen Şahin ise edinecekleri bilgileri öğrencilere aktarabilmek adına eğitime katılım sağladıklarını belirterek, "Her şeyden önce biz öğretmeniz. Bizden bir şeyler bekleyen öğrencilerimize, bir şeyler aktarabilmek adına buradayız. Gelişen teknolojiyle beraber gerek ülkede gerek dünya çapında olan teknolojileri çocuklarımıza sunabilmek adına buradayız. Kendimiz gelişmeliyiz ki, çocuklarımıza bunları verebilelim. Hayalleri olan, başarmak isteyen çocuklarımızın geleceğine yön verebilmek için, onları geliştirmek adına bu eğitimleri öncelikle kendimiz alıyoruz. Almış olduğumu bu eğitimleri okullarımıza gidip, kendi çocuklarımıza vermeye çalışacağız" dedi.

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