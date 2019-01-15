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Muş'ta okullar yarın tatil

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:23 | Son Güncelleme

MUŞ'ta yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, eğitim ve öğretime 16 Ocak Çarşamba günü ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle; ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak günü Muş il merkez ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime gün süre ile ara verilmesine valiliğimizce karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

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