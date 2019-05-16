Muş'ta otomobil koyun sürüsüne çarptı

Muş'ta otomobilin çarptığı sürüdeki 19 koyun telef etti.
Merkeze bağlı Karaköprü köyü yakınında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 FLK 32 plakalı otomobil, yolun kenarındaki koyun sürüsüne çarptı.
Kazada sürüdeki 19 koyun telef oldu. Trafiğe kapanan yol, kara yolları ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.
Çoban Ramazan Toplu, yaptığı açıklamada, Derecik köyü yaylasına gitmek için gece kara yolunu kullandıklarını söyledi.
Toplu, sürüyü yolun kenarında yürütürken, otomobile ışıkla uyarı yaptığını ancak sürücünün bunu fark etmeyerek, koyunlara çarptığını ileri sürdü.
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