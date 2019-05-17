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Muş’ta otomobil koyun sürüsüne daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 00:32 | Son Güncelleme

 MUŞ- Bingöl yolunda seyir halindeki otomobil, koyun sürüsüne daldı.

Muhammed MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ- Bingöl yolunda seyir halindeki otomobil, koyun sürüsüne daldı. Kazada 19 koyun öldü. Yaralanan 10 koyun ise çevredekiler tarafından kesildi.

Kaza, Muş- Bingöl yolu üzerindeki Karaköprü Köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsü bilinmeyen 07 FLK 32 plakalı otomobil, yaylaya götürülmek üzere yola çıkarılan koyun sürüsüne daldı. Kazada 19 koyun olay yerinde öldü. Otomobilin hasar gördüğü kazada yaralanan 10 koyun ise çevredekiler tarafından kaza yerinde kesildi. Kazanın ardından yol trafiğe kapanırken, ölen koyunların kamyonete taşınması ve yolun temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Koyun sürüsünü yaylaya götüreceğini belirten çoban Ramazan Toplu, "Taşoluk köyünden koyunları Derecik Köyü yaylasına götürmek için yola çıkmıştık. Sürüyü yolun kenarında yürütürken, otomobile ışık ile uyarı yapmama rağmen sürüyü fark edemeyerek, koyunların arasına daldı. 19 koyun öldü" dedi.

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