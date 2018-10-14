Muş'ta otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Muş'ta, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muş yönüne giden Şakir Seçkin yönetimindeki 34 VJ 4666 otomobil, Karakale köyü mevkisinde, Çetin Ayan'ın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Seçkin ile otomobildeki Mahir Bozyiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Nuray, Zeynep ve Fırat Seçkin ile Zahir Bozyiğit ise ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nuray Seçkin de hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

