Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Nejdet ARMAĞAN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Muş'ta 6-7 Ekim Kobani olaylarının yıl dönümü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün, il genelinde belirlenen çeşitli adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak baskınında düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde arama yapılırken, 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranmasının olduğunu belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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