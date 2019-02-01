Muş’ta PKK/KCK operasyonunda 15 gözaltı

Muş’un Bulanık ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları şüphesiyle 15 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde PKK/KCK terör örgütü işbirlikçilerin yakalanması ve faaliyetlerinin tespiti maksadıyla 31 Ocak günü operasyon düzenlendiği belirtildi. Bulanık ilçesi mülki sınırları içerisinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık eden 18 şüpheliye yönelik icra edilen operasyonda 15 kişi yakalanırken, 3 şahsın ise adres bilgileri tespit edilirken arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor. Şahıslara ait konutlarda ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 17 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet tabanca, 114 adet 9 mm fişek, 1 adet PKK/KCK silahlı terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kırma av tüfeği, 2 adet yarı otomatik av tüfeği, 364 paket çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin hukuk devleti ilkesine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.



