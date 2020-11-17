Muş’ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon

Muş’ta PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, 3 sığınakta ise el yapımı patlayıcı ve değişik türden malzeme ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Nisan 2020 tarihinde Muş’un Varto ilçesi Güzelkent köyü kırsalında PKK/KCK terör örgütü üyesi “Sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü YPS Sorumlusu” bölücü terör örgütü mensubunun yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “BTÖ mensubu hakkında yapılan adli soruşturma sonucunda; PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen, aynı zamanda örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 3 şahsa yönelik 10 Kasım 2020 tarihinde eş zamanlı olarak Malazgirt ve Varto ilçelerinde operasyon faaliyeti icra edilmiştir. 12 Kasım 2020 tarihinde 3 şahıs silahlı terör örgütüne yardım yataklık etmekten ve örgüt üyesi olmaktan adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.

Açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkez Kayalısu köyü Erencük ve Dalakulig tepeleri bölgelerinde Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında 10, 11 ve 12 Kasım 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtilerek, “İcra edilen operasyonda terör örgütüne ait 3 sığınak, 3 jelikan ve depo içerisinde; 9 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 9 adet büyük boy pil, 66 adet kalem pil, 12 kilogramlık tüp (tüp içindi yaklaşık 50 kg Amonyum Nitrat karışımı EYP), 3 adet askeri hırka, 4’lü pil bloğu, 5 çift ayakkabı, ayrıca muhtelif miktarda sağlık, mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

