HABER

Muş'ta PKK'nın silah ve melzemeleri bulunan 2 sığınak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

MUŞ'un Varto ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, içerisinde terör örgütüne ait silah ve malzemelerin bulunduğu, depo alarak kullanıldığı belirlenen 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Muş'ta PKK'nın silah ve melzemeleri bulunan 2 sığınak imha edildi

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, içerisinde terör örgütüne ait silah ve malzemelerin bulunduğu, depo alarak kullanıldığı belirlenen 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında Varto ilçesine bağlı Teknedüzü köyü kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarının kullandığı değerlendirilen 2 farklı noktada sığınak depo olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Timleri ve jandarma unsurlarıyla birlikte arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen birinci noktada; 2 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfeğe ait şarjör, 27 adet fişek, tespit edilen ikinci noktadan; 1 adet büyük telsiz ve aparatı, 1 adet dizüstü bilgisayar ve şarj cihazı, 10 adet ses kayıt cihazı, 4 adet radyo, 3 adet kompakt anten, 1 takım leşker kıyafeti, 20 adet kalem pil ile çeşitli dokümanlar ele geçirilmiştir. Terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve çevresi güvenlik unsurlarınca imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

FOTOĞRAFLI

PARTNEREvleneceğiniz kişide bulunacak özelliklerEvleneceğiniz kişide bulunacak özellikler
Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldıBaşhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı
34 kaçak göçmen botları batmaya başlayınca Sahil Güvenlik'ten yardım istedi34 kaçak göçmen botları batmaya başlayınca Sahil Güvenlik'ten yardım istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı

Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.