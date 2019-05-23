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Muş’ta PKK’ya ait 32 sığınak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 12:55 | Son Güncelleme

Muş’un Şenyayla bölgesinde Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde icra edilen operasyonda 32 adet sığınak, 13 adet avcı boy çukuru, 4 adet gözetleme mevzii ve 6 adet toprağa gömülü jelikan bidonun imha edildiği bildirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 15-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Bayrak-126 Şehit Uzm.Çvş.

Muş’un Şenyayla bölgesinde Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde icra edilen operasyonda 32 adet sığınak, 13 adet avcı boy çukuru, 4 adet gözetleme mevzii ve 6 adet toprağa gömülü jelikan bidonun imha edildiği bildirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 15-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Bayrak-126 Şehit Uzm.Çvş. Mehmet Arıyeşil Operasyonunun icra edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığı sektörü Muş ili güneyi Şenyayla bölgesinde icra edilen operasyonda; 32 adet sığınak, 13 adet avcı boy çukuru, 4 adet gözetleme mevzii ve 6 adet toprağa gömülü jelikan bidon tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. 2 adet 18 kilogramlık yağ ve 1 adet 10 kilogramlık zeytin tenekesinden oluşan paralel bağlı amonyum nitrat ve mazot karışımı çivi ile güçlendirilmiş patlatılmaya hazır bölgesel etkili (1) adet EYP düzeneği tespit edilerek imha edilmiştir.” denildi.
BTÖ mensuplarınca kullanılan sığınak içerisinde 1 adet basma düzenekli EYP ve arazide 2 adet olmak üzere 3 adet EYP düzeneğinin tespit edilerek imha edildiği kaydedilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:
“Sığınaklar ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde; 27 adet HK-23 makineli tüfek mühimmatı, 15 kilogram EYP yapımında kullanılan gübre, 2 litre mazot, 1.154 metre kablo, 3 adet mutfak tüpü, 36 adet çeşitli ebatlarda pil, 380 kilogram gıda malzemesi, 166 adet kadın teröristlere ait kozmetik/bakım malzemesi, 220 adet kadın teröristlere ait iç/dış giyim malzemesi, 108 adet ilaç ve tıbbi malzeme, 49 adet mutfak malzemesi ve eşyası, 28 adet inşaat malzemesi, 2 adet çadır/branda 50 ve 16 metrekare ebatlarında, Çok sayıda/miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiş olup delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir.
Gücümüzün kaynağı vatan ve millet aşkıyla, her türlü şartlarda terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir.”

Muş’ta PKK’ya ait 32 sığınak imha edildi

Muş’ta PKK’ya ait 32 sığınak imha edildi

Muş’ta PKK’ya ait 32 sığınak imha edildi

Muş’ta PKK’ya ait 32 sığınak imha edildi

Muş’ta PKK’ya ait 32 sığınak imha edildi

Muş’ta PKK’ya ait 32 sığınak imha edildi

Muş’ta PKK’ya ait 32 sığınak imha edildi

Muş’ta PKK’ya ait 32 sığınak imha edildi

Muş’ta PKK’ya ait 32 sığınak imha edildi

Muş’ta PKK’ya ait 32 sığınak imha edildi

Muş’ta PKK’ya ait 32 sığınak imha edildi

Muş’ta PKK’ya ait 32 sığınak imha edildi

Muş’ta PKK’ya ait 32 sığınak imha edildi
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