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Muş'ta PKK'ya ait sığınak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 09:22 | Son Güncelleme

MUŞ'un Varto ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, güvenlik güçlerince tespit edilen sığınak imha edildi.

Muş'ta PKK'ya ait sığınak imha edildi

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, güvenlik güçlerince tespit edilen sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, polis özel harekat ve jandarma ekiplerince geçen 28 Eylül'de arazide yapılan arama-tarama faaliyetleri yapıldığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi:
"Varto ilçesinin Kolan köyü Sekizyayla Deresi kırsalında, terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait sığınak olduğu bilgisi üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, polis özel harekat ve jandarma ekiplerince 28 Eylül'de arazide yapılan arama- tarama faaliyetlerinde, ağaçlık alanda toprağın altına gizlenmiş 7,5 metre eninde, 5 metre uzunluğunda ve 1,5 metre derinliğinde kalas ve kum torbalarıyla güçlendirilmiş sığınak tespit edilmiştir. Sığınağın üst tarafında ise gömülü vaziyette içi boş jelikan bidonlar ve gözetleme mevzileri görülmüştür. Geçmiş dönemde terör örgütü tarafından kullanılmış olduğu değerlendirilen sığınak ve çevresi ekiplerce imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

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Muş'ta PKK'ya ait sığınak imha edildiMuş'ta PKK'ya ait sığınak imha edildi

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