Muş'ta rafting heyecanı

Muş'ta, sportif faaliyetlerin artırılması amacıyla düzenlenen "Muş Olimpiyatları", Murat Nehri'nde düzenlenen rafting gösterisi ile sona erdi.

Valilik ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Nehirde çekişmeli yarışlara imza atan sporcular, güzel görüntüler oluşturdu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, yaptığı açıklamada, etkinliklerin Vali İlker Gündüzöz'ün himayelerinde, "Haydi Muş spora" sloganıyla başlatıldığını ve çok güzel geçtiğini söyledi.

Güler, "Çok şükür memleketimizde terör belası bitti. Terörden arındırılan şehrimizde artık sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler yapılmakta. Halkımızın yoğun katılımı ve desteği ise bizi çok mutlu ediyor. Bizler de devletimizin imkanlarını vatandaşımızın hizmetine sunmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

"Muş Olimpiyatları"nın 20 branşta ve 21 dalda gerçekleştiğini vurgulayan Emrullah Güler, kurumların da desteği ile güzel bir organizasyona imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Etkinliği, Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay ve kurum müdürleri de izledi.

