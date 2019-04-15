HABER

Muş'ta Roma ve Urartu dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 18:48 | Son Güncelleme

Muş'ta Roma ve Urartu dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Roma ve Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen objeleri satmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 13 Nisan'da Malazgirt ilçesinde zanlılara ait 2 adreste arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan aramada şüphelilere ait otomobilde Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen 12,5 santimetre uzunluğunda oksitlenmiş metal kama, 2 Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen hilal şeklinde uçları yılan figürlü bilezik, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 santimetre uzunluğunda 9 santimetre genişliğinde savaş arabası figürlü metal heykel,
Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen metal yüzük, gümüş renginde, üzerinde sembol ve figürler bulunan 3 metal bilezik, 2,5 santimetre uzunluğunda bronz hayvan figürlü obje,
8 santimetre uzunluğunda kuş figürlü toprak obje,
8 santimetre uzunluğunda keçi figürlü toprak obje,
4,5 santimetre uzunluğunda metal kadeh,
22 santimetre uzunluğunda beyaz renkli toprak, insan figürlü heykel ele geçirilmiştir."

Açıklamada bir şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
Osmangazi Belediye Meclisi, 2018 faaliyet raporunu onayladıOsmangazi Belediye Meclisi, 2018 faaliyet raporunu onayladı
Nusaybin'de HDP'li Nergiz, göreve başladıNusaybin'de HDP'li Nergiz, göreve başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı muş operayon tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki'den flaş Ankara ve İstanbul açıklaması

Mehmet Özhaseki'den flaş Ankara ve İstanbul açıklaması

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki kan tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki kan tartışma çıkardı

Derbi bitti, kavga çıktı! İşte ekrana gelmeyen o anlar

Derbi bitti, kavga çıktı! İşte ekrana gelmeyen o anlar

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul' açıklamasına CHP'den yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul' açıklamasına CHP'den yanıt!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.