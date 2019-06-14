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Muş'ta rüzgar çatıları uçurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 23:59 | Son Güncelleme

MUŞ’ta, akşam saatlerinde etkili olan rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı apartmanların çatısı uçtu, elektrikler kesildi.

Muş'ta rüzgar çatıları uçurdu

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ’ta, akşam saatlerinde etkili olan rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı apartmanların çatısı uçtu, elektrikler kesildi.
Muş’ta, saat 19.00 sıralarında başlayan rüzgar giderek etkisini artırdı. Rüzgar nedeniyle Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir apartmanın çatısı uçtu. Sunay Mahallesi’nde ise inşaat halindeki binanın çatısındaki malzemeler uçtu. Elektriklerin de kesilmesine neden olan rüzgar, yaklaşık bir saat sonra yerini yağmura bıraktı.

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Muş'ta rüzgar çatıları uçurduMuş'ta rüzgar çatıları uçurduMuş'ta rüzgar çatıları uçurdu

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