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Muş'ta rüzgar çatıları uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 00:05 | Son Güncelleme

MUŞ’ta, akşam saatlerinde etkili olan rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı apartmanların çatısı uçtu, elektrikler kesildi.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ’ta, akşam saatlerinde etkili olan rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı apartmanların çatısı uçtu, elektrikler kesildi.

Muş’ta, saat 19.00 sıralarında başlayan rüzgar giderek etkisini artırdı. Rüzgar nedeniyle Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir apartmanın çatısı uçtu. Sunay Mahallesi’nde ise inşaat halindeki binanın çatısındaki malzemeler uçtu. Elektriklerin de kesilmesine neden olan rüzgar, yaklaşık bir saat sonra yerini yağmura bıraktı.

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