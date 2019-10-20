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Muş'ta sel: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

Muş'un Dilimli köyünde sağanak sonucu oluşan sele kapılan 3 kişi yaralandı, 4 ev ve 2 ahır zarar gördü

Muş'un Dilimli köyünde sağanak nedeniyle oluşan sel ev ve ahırları bastı, 3 kişi yaralandı.

Kente 35 kilometre uzaklıktaki Dilimli köyünde etkili olan sağanak sonucu sel oluştu.

Durumun haber verilmesi üzerine köye giden Jandarma, 112, AFAD, Özel İdare ve DSİ ekipleri su baskınlarının önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için çalışma başlattı.

Sele kapılan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Köy muhtarı Nizamettin Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

En büyük tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu vurgulayan Subaşı, "Evlerde ve ahırlarda ciddi hasarlar var. Sel felaketi sırasında Jandarma, İl Özel İdaresi, DSİ ve AFAD ekipleri yanımızda yer aldı, çalışma yaptı. Tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Selden dolayı 3 kişi yaralandı, 4 ev ve 2 ahır sular altında kaldı. Yaralıların durumu iyi." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ali Bozkurt da suya kapılan kardeşinin ayağının kırıldığını aktardı.

Bozkurt, "Çocukları kurtarmaya çalışırken suya kapıldık. Kardeşimin o sırada ayağı kırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırdık. Can kaybımız olmadı ancak köyde büyük zarar yaşadık." dedi.

Evini su basan Fadime Dora da eşyalarının çamur altında kalarak kullanılamaz hale geldiğini aktardı. Havaların soğuduğunu, kalacak yerlerinin olmadığını dile getiren Dora, yetkililerden yardım istedi.

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