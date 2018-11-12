Muş'ta silah ticareti operasyonu

Muş'ta, silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birisi tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 2 AK-47 kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, silahlara ait 3 şarjör ve 91 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birisi tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

