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Muş'ta 'Sokaktan Sanata' projesiyle öğrenciler kütüphanede

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

MUŞ’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sokaktan Sanata' projesi kapsamında sokakta çalışan, çalıştırılan ya da dezavantajlı ailelerin çocukları, mobil ekipler tarafından araçlarla evlerinden alınarak kendileri için açılan kütüphanede eğitime alınıyor.

Muş'ta 'Sokaktan Sanata' projesiyle öğrenciler kütüphanede

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sokaktan Sanata' projesi kapsamında sokakta çalışan, çalıştırılan ya da dezavantajlı ailelerin çocukları, mobil ekipler tarafından araçlarla evlerinden alınarak kendileri için açılan kütüphanede eğitime alınıyor.
Muş Valiliği Koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile çocuklar kütüphane ile buluşuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ek hizmet binasında açılan kütüphaneye araçlarla getirilen ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrenciler, burada hem kitap okuyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak tutularak, farklı aktivitelere adapte ediliyor. Kütüphanedeki çocuklarla bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü idareci ve personelleri, Kütüphane Haftası dolayısıyla çocuklarla 2 saat boyunca kitap okuyup, zaman geçirdi.
Çocukların, kurum personelleri tarafından araçlarla alınarak kütüphaneye getirildiğini ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, bu hizmeti yerine getirirken çocukların tüm sürecini takip ettiklerini söyledi. Çocukların, kütüphanede daha güvende olduğunu vurgulayan Aksoy, "2018 yılı başında koca yürekli personellerimin, meslek elemanlarımın gündeme getirdiği 'Sokaktan Sanata' çekmeyi düşündüğümüz çocuklar üzerine 'bir kütüphane kuralım' demiştik. Çok güzel günler geçirdik ve kütüphanemizi kurduk. Büyük bir özveri oldu. 3 bine yakın burada kitabımız var. Kütüphanemiz sürekli hizmet vermekte. Özellikle öğleden sonra açık ve çevredeki okuyan, gelmek isteyen çocuklarımızın tümünü buraya alıyoruz. Yaklaşık 200 çocuğumuz kütüphanemizden faydalanmakta. Ayrıca ‘sokaktan sanata’ diye yürüttüğümüz projede, dezavantajlı ailelerin çocuklarını, sokakta çalışan, çalıştırılan çocukların buraya kazandırılmasını sağlamak amacıyla mobil ekiplerimizce tespit edilmiş çocuklarımız buraya getiriliyor. Burada görüldüğü gibi kütüphanede zaman zaman kitap okuma etkinliği, zaman zaman ders çalışma etkinliği, zaman zaman değerler eğitimi verilerek faydalandırılmakta. Hemen yan tarafımızda da bir kafeterya oluşturduk. Burada çok nezih ve güzel bir ortam var. Her yaş grubuna yönelik tamamen onaylı kitaplarımız bulunmaktadır. Her daim burada bulunan çocuklara yine meslek elemanlarımızca psiko sosyal destek verilmekte. Mesleki çalışmalar yapılarak raporlar tutulmakta. Ailelere yönelik hizmetler buradaki çocuklar üzerinde de yürütülmektedir" diye konuştu.
Kütüphaneden faydalanan ve kendisini burada daha fazla geliştirdiğini ifade eden öğrencilerden Aylin Süne (13) "Buraya kitap okumak için geliyorum. Önceden hiç düzenli bir ortamım yoktu. Evde çok gürültü oluyordu. Ben de buraya gelince daha çok kitap okumaya başladım ve testlerimi burada çözüyorum. Burada birçok öğretmen var ve her alanda onlar bana çok yardımcı oluyorlar. Deneme sınavlarında başarımda artış oldu. Avukat olmak istiyorum" dedi.

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Muş'ta 'Sokaktan Sanata' projesiyle öğrenciler kütüphanedeMuş'ta 'Sokaktan Sanata' projesiyle öğrenciler kütüphanedeMuş'ta 'Sokaktan Sanata' projesiyle öğrenciler kütüphanedeMuş'ta 'Sokaktan Sanata' projesiyle öğrenciler kütüphanede

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