HABER

Muş’ta sopalı kavga: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 13:45 | Son Güncelleme

Muş’ta iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Muratpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Muş’ta iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Muratpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi. Vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis, havaya ateş açarak tarafları zorla dağıtabildi.
5 kişinin yaralandığı kavgada, olay yerine çağrılan ambulanslar yaralıları Muş Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Kaçak ve sahte alkol operasyonuKaçak ve sahte alkol operasyonu
Alacak verecek meselesine karışmak istemediği için arkadaşını öldüren zanlı hakim karşısındaAlacak verecek meselesine karışmak istemediği için arkadaşını öldüren zanlı hakim karşısında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.