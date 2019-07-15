Muş’ta taksicilerin 15 Temmuz konvoyu

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - MUŞ’ta taksiciler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yıldönümünde, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla şehir turu atarak, şehitleri andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Muş Taksiciler Derneği etkinlik düzenledi. Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla yola çıkan taksiciler, oluşturdukları konvoyla İstasyon Caddesi’nde şehitleri andı. Taksicilere vatandaşlar da destek verdi.

Muş Taksiciler Derneği Başkanı Erkan Kandemir, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yıldönümü dolayısıyla her yıl yaptığımız etkinliğimizi bu yılda yapmak istedik. Türkiye’nin birlik ve selameti için Doğudan, batıya birlik ile beraberliğimizi teşkil etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik” diye konuştu.

Taksi esnafından Fahrettin Gökyazan ise "Memleket ve vatan için bu tarz etkinlikler farzdır. Muş değil, Türkiye bir bütündür. Biz taksiciler olarak canla, başla bu yoldayız" dedi.

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